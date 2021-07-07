Для каких семей в Бобруйске бесплатно предоставляют услуги няни?

Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска информирует. Услуги почасового ухода за малолетними детьми (услуги няни) предоставляются бесплатно (понедельник – пятница, в пределах установленного рабочего времени с 8.00 до 17.00 часов):

не более 20 часов в неделю:

семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет;

семьям, воспитывающим двоих детей в возрасте до 3-х лет, родившихся одновременно;

семьям, воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы;

не более 40 часов в неделю:

семьям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до

3-х лет, родившихся одновременно.

В рамках почасового ухода семьям, воспитывающим двоих и более детей, родившихся одновременно, детей-инвалидов до 18 лет, могут предоставляться услуги кратковременного освобождения родителей от ухода не более 10 часов в неделю.

Услуги няни не предоставляются в случае, если:

ребенок (ребенок-инвалид) получает основное или специальное образование в учреждениях образования (за исключением получения образования на дому);

ребенок-инвалид получает основное или специальное образование в учреждениях образования, а дополнительное образование для детей и молодежи – на дому;

оказываются услуги в форме полустационарного социального обслуживания, а также услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), оказываемые домами-интернатами для детей-инвалидов;

уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом осуществляет другое лицо, не являющееся родителем (матерью (мачехой), отцом (отчимом), законным представителем.

За оказанием социальных услуг няни необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» и представить следующие документы:

письменное заявление;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

удостоверение инвалида – для семей, воспитывающих ребенка-инвалида (детей-инвалидов), и семей, в которых родители (родитель в неполной семье) являются инвалидами;

справку о том, что гражданин является обучающимся, с указанием дополнительных сведений о получении образования на дому – для детей-инвалидов, обучающихся в учреждении образования с получением образования на дому.