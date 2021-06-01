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Для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны

mogilevnews.by 264 0

Для граждан Беларуси и иностранцев временно ограничен выезд из страны

Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Есть ряд исключений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ГПК в разделе "Пересечение границы Республики Беларусь в условиях COVID-19".

– Также отметим, что в последнее время в Госпогранкомитет поступает множество обращений, касающихся выезда из Беларуси по виду на жительство в иностранном государстве. Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу, – уточнили в ГПК.

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