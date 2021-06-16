Для гостей праздника “Купалье” в Александрии БЖД назначила дополнительные поезда

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда 10 и 11 июля для доставки гостей и участников республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщили в пресс-центре БЖД.

Приехать на праздник "Купалье" в агрогородок Александрия, расположенный на стыке Могилевской и Витебской областей, традиционно можно по железной дороге как регулярными поездами из Могилева, Орши, Гомеля, Витебска, Кричева и Полоцка, которые делают остановку на станции Копысь, так и дополнительными рейсами.

График движения дополнительных поездов составлен с учетом времени проведения праздничных мероприятий. Так, 10 июля в дополнение к действующему расписанию назначены поезда сообщением Могилев - Копысь - Могилев и Орша - Копысь - Орша, 11 июля - сообщением Копысь - Могилев и Копысь - Орша.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам" (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах. Предварительная продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса открывается за 10 суток до отправления поезда.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при проезде в поездах соблюдать масочный режим.

Более подробную информацию о расписании, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник "Купалье" могут получить на официальном сайте БЖД www.rw.by, а также в контакт-центре по телефону 105.