Для бобруйчан пенсионного возраста провели лекцию-предостережение от мошенничества
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19 января на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района состоялась встреча с сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома на тему: «Новые схемы мошенничества и как их избежать».
В рамках встречи старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступлений УВД Бобруйского горисполкома Анна Тарелко рассказала о новых схемах мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан, а также дала рекомендации, чтобы не стать жертвой злоумышленниковпри использовании мобильного телефона, компьютера и пластиковых карт.
В завершении встречи Анна Юрьевна отметила: «Будьте бдительны, не дайте мошенникам себя обмануть!».
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