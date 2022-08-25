ДЮСШ «Белшина» приглашает мальчишек в группы для занятий футболом
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28 августа на стадионе имени А. Прокопенко наша школа проводит День открытых дверей, который пройдет по адресу: г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 47б. Приглашаем ребят и их родителей поближе познакомиться со школой и тренерским коллективом.
Начало мероприятия в 10:00. Телефон для дополнительной информации: 70-60-86. Моб. 8029 744 13 57
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