Директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили стал заслуженным работником промышленности Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что она проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы.

По его словам, в эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно - после войны.