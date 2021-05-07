Директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили стал заслуженным работником промышленности Беларуси.
БелТА 66 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды.
Торжественная церемония награждения состоялась сегодня во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что она проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы.
По его словам, в эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно - после войны.
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