Динамика положительная, перспективы есть. Срок санации ОАО «Беларусьрезинотехника» продлен еще на 5 лет

17 декабря состоялось заседание экономического суда Могилевской области, на котором принималось решение о продлении срока процедуры санации на ОАО «Беларусьрезинотехника».

Напомним, предприятие было признано экономически несостоятельным в 2019 году. С этого времени «Беларусьрезинотехника» пытается стабилизировать работу предприятия в режиме санации, ищет эффективные стратегии для повышения экономических показателей. И, стоит отметить, небезуспешно.

– В 2021 году предприятие обеспечило рост основных экономических показателей, – отметил антикризисный управляющий «Беларусьрезинотехники» Олег Шпаков. – Так, объем промышленного производства в январе 2021-го составлял всего 1 млн. 295 тыс. рублей, в октябре – уже 1 млн. 903 тыс. Выручка от реализации в январе 21-го была 1 млн. 193 тыс., в октябре – уже 2 млн 149 тыс. По итогам семи месяцев текущего года общество вышло на безубыточную работу.

Выросли также показатели по прибыли от реализации, рентабельности продаж, а также по экспорту. В структуре отгрузки отмечены Россия, Украина, Латвия, Молдова и Таджикистан. Средняя заработная плата по предприятию по оперативным данным ноября составляет 749,6 рублей. Задолженностей по зарплате нет.

– Проведя анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности за 10 месяцев и 2021 года в целом видно: есть достаточные основания полагать, что продление срока санации приведет к восстановлению платежеспособности общества, а также к полному удовлетворению требований кредиторов, – подытожил кризис-менеджер.

Ходатайства о продлении процедуры санации направили Могилевский областной и Бобруйский городской исполнительный комитеты. Совмин Республики также поддержал эту идею. К слову, и большинство кредиторов высказались за.

Заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук подчеркнула, что перспективы у предприятия, несомненно есть. Безусловно, есть еще и над чем работать, в частности над повышением заработной платы: она почти в полтора раза ниже, чем в среднем по городу.

Заслушав приглашенных, экономический суд Могилевской области принял положительное решение: срок действия санации продлен еще на 5 лет.

Желаем предприятию эффективного экономического оздоровления, а более подробно о сегодняшнем заседании читайте в свежем номере «БЖ».