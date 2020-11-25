Диетолог назвала простой продукт, способный уберечь легкие от коронавируса

По словам эксперта, в яйцах находятся компоненты, которые важны для человека. Так, белок участвует в построении иммуноглобулинов, а жировые составляющие желтка обеспечивают организм кислородом и укрепляют иммунитет.

Маргарита Королева обратила внимание на то, что жиры очень важны для построения защитного барьера, так как из них формируются стенки иммунных клеток. Из-за отсутствия жиров может развиться клеточная гипоксия.

Именно поэтому важно не отказываться от яичных желтков, которые являются одним из самых доступных источников необходимых организму веществ. Также специалист посоветовала использовать для приготовления блюд нерафинированные растительные масла – оливковое, льняное, подсолнечное – и регулярно употреблять в пищу рыбу северных морей.