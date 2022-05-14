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Диагноз с правом на жизнь. Ко Дню памяти жертв СПИДа говорим о людях, живущих со знаком «плюс» на Zefir.fm

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Диагноз с правом на жизнь. Ко Дню памяти жертв СПИДа говорим о людях, живущих со знаком «плюс» на Zefir.fm

Передается ли СПИД по воздуху? Можно ли жить с ВИЧ-инфицированным? Есть ли лекарство от чумы XX века?

Мифы и факты о ВИЧ переплетаются, и уже практически невозможно понять, что правда, а что нет. Лилия Шайхова и Виктория Дейко зададут самые актуальные вопросы Анне Прилищ, представителю Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ/СПИД, сегодня после новостного выпуска в 15.00 на Zefir.fm.

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