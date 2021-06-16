Девятиклассников приглашают продолжить обучение в педагогическом классе средней школы № 4

Отзвенели последние звонки для учащихся одиннадцатых классов в школах нашего города и нашей страны. Тёплые июньские вечера ласково сообщили выпускникам о том, что впереди самостоятельная жизнь, студенческие годы и новые свершения.

Выпускники девятых классов также стоят перед выбором. Кто-то пополнит ряды абитуриентов колледжей и лицеев, а кто-то продолжит два интересных года учёбы в школе. У каждого свой выбор. Главное, чтобы он оказался правильным.

На протяжении жизни для всех нас ключевой фигурой после родителей является учитель. Великий педагог ХХ века В.А. Сухомлинский говорил: «Самые прекрасные и в то же время самые счастливые люди те, кто прожил свою жизнь, заботясь о счастье других». Именно такие высоконравственные люди, профессионалы своего дела работают в ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска», важным делом в жизни которых является нравственное формирование личности.

В 2015 году в школе № 4 для учащихся распахнули двери педагогические классы. ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» является одной из старейших школ города, и именно ей шесть лет назад. За этот период более 30 выпускников нашей школы стали студентами педагогических ВУЗов страны.

Педагогический класс открыт для учащихся X – XI классов. Обязательным для ребят является посещение факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию», которые проводятся каждую субботу в течение всего учебного года. На занятиях учащиеся знакомятся с основами педагогики и психологии, решают педагогические задачи, способствующие развитию критического мышления. Каждое занятие проводится в интересной форме с использованием технических средств обучения, апробируются современные педагогические методики и технологии. Вместе с педагогами учащиеся педагогических классов совершают увлекательное путешествие в мир педагогической профессии. Любимым делом для будущих педагогов являются педагогические пробы, которые проводятся регулярно. Ребята посещают различные мастер-классы, предложенные опытными наставниками; есть возможность примерить каждому роль учителя и провести самостоятельно урок или фрагмент урока, разработав при этом свой план учебного занятия. Рядом с учащимися педагогических классов всегда находятся опытные учителя, оказывается методическая помощь со стороны директора школы и заместителей директора по учебной и воспитательной работе. С самого начала ребята чувствуют надёжное плечо педагогов.

Учёба в педагогическом классе даёт возможность каждому учащемуся проявить себя, расширить свой кругозор, развить внутренний потенциал, испытать себя в различных конкурсах и значимых проектах.

Плюсов учёбы в педагогическом классе можно назвать очень много, но самым главным плюсом, или бонусом, является поступление в педагогические ВУЗы республики без прохождения централизованного тестирования. Выпускники педагогических классов получают рекомендацию школы, в течение двух лет готовят портфолио «Я – педагог», проходят психолого-педагогические диагностики. Всё это в совокупности является весомым при прохождении собеседования в ВУЗе в период вступительной кампании.

Выпускники педагогических классов – это педагоги завтрашнего дня. Как и сейчас, учитель завтрашнего дня должен готовить детей к высокому предназначению, он должен верить в силу добра, любви, уважения и гармонии. Педагог будущего должен верить в то, что человек рождается для самосовершенствования, для честного творческого труда. Эту веру учитель завтрашнего должен передавать детям.

ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» сердечно приглашает выпускников IX – ых классов в Х – XI педагогические классы!

Информацию можно получить по адресу: г. Бобруйск, ул. К. Маркса – 132, а также по телефону 72-14-06 (приёмная директора).