Девушки рулят! В Бобруйске прошел конкурс «Автоледи-2021»

Многие смелые, независимые, уверенные в себе леди довольно успешно водят машину. И не сколько не уступают в этом представителям сильной половины человечества. Бытует мнение, что женщина и автомобиль несовместимы. Это отнюдь не так! И мы в этом еще раз убедились на конкурсе «Автоледи-2021», который прошел сегодня на парковке у ледового дворца.

Организаторами и идейными вдохновителем конкурса в очередной раз стали Бобруйская городская организация ОО «БРСМ», отдел ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, Бобруйская объединенная организационная структура ДОСААФ.

– В Бобруйске уже стало доброй традицией проводить конкурс «Автоледи» 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, – рассказала первый секретарь Бобруйского городского комитета БРСМ Анна Дивина. – В этот раз конкурс, приурочен к Году народного единства, а участие в нем принимают 10 конкурсанток различных профессий в возрасте до 35 лет.

Из года в год участницы конкурса показывают отличные знания ПДД и высокие результаты на автодроме. Поэтому одна из задач соревнований – повысить авторитет женщины-водителя как участника.

– В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа девушек, желающих получить водительское удостоверение, – отмечает председатель Бобруйской ООС ДОСААФ Геннадий Грек. – И если взять в пример группы по подготовке водителей категории B, то, как правило, 2/3 – это девушки. Да и на дорогах Бобруйска вы сами можете заметить, как много сегодня автоледи. Поэтому одна из целей конкурса – повышение мастерства вождения наших девушек.

Конкурс состоял из трех этапов. На первом девушки творчески презентовали себя и свой креативно украшенный автомобиль. На втором – демонстрировали знания правил дорожного движения. Третий этап – практический: девушки упражнялись на автодроме в скоростном маневрировании и демонстрировали фигуры вождения: габаритную змейку, диагональную парковку, заезд задним ходом в гараж, разворот на ограниченной по ширине проезжей части.

Итак, познакомимся с участницами конкурса «Автоледи-2021»:

Анастасия Казеко – воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №82 г.Бобруйска»

Маргарита Митько – ветеринарно-санитарный врач ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

Анастасия Свирид – музыкальный руководитель ГУО «Детская школа искусств №1 им.Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска»

Наталия Луцкая – юрисконсульт ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

Елена Прищеп – заместитель директора по идеологической работе КУП ЖРЭУ Первомайского района

Анна Грайко – педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит»

Анастасия Устинова – медицинская сестра приемного отделения Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона

Марина Чилик – инженер-технолог ОАО «Белшина»

Елена Маркевич – преподаватель белорусского языка и литературы УО «Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина»

Нина Емельяненко – лаборант УО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»

Стоит отметить, что все девушки показали отличные успехи, а борьба была по-настоящему жаркой.