Детский сад в Киселевичах, торговые заведения, сеть велодорожек… Что построят в ближайшее время в городе на Березине?

Любимый город разрастается и хорошеет год от года, становится комфортнее для проживания, внешне современнее, но не теряет при этом свой исторический колорит. 634 года для города – возраст молодой, поэтому с уверенностью можно констатировать: все только начинается. Сколько новых домов еще будет построено, сколько социально значимых объектов будет открыто! Узнаем ли мы наш Бобруйск через сто лет? Предсказать, увы, невозможно. Но приоткрыть завесу обозримого будущего – задача вполне посильная. Поэтому о том, что появится в городе на Березине в ближайшее время, узнали, побеседовав с начальником отдела архитектуры и градостроительства гор­исполкома Яной Качан.

Наше государство делает упор на стимулирование строительства, а не на приобретение готового жилья. Такой подход не только способствует улучшению жилищных условий граждан, но и поддерживает национальную строительную отрасль. И Бобруйск – не исключение: в ближайшее время жилищное строительство будет развиваться активными темпами. В скорой перспективе – застройка Северного (5-го), Молодежного (7-го) микрорайонов и Киселевичией. Ожидать новоселов в этом году будут многоквартирные жилые дома на улицах Горелика, Панова, Наумова, на проспекте Строителей. Не обойтись при таком приросте домов и без расширения дорожно-транспортной сети: в планах строительство участка дороги на улице Панова (от Наро-­Фоминской до Наумова).

Львиная доля претендентов на свежепостроенные квадратные метры – многодетные и молодые семьи, так как этим категориям граждан Указом Президента предусмотрена государственная поддержка при строительстве жилья. Расширение сети многоквартирной жилой застройки всегда сопряжено и с развитием социальной инфраструктуры, в частности объектов, которые создадут комфортную среду проживания для самых юных бобруйчан.

Так, к 2023 году в Киселевичах планируется строительство современного детского сада с бассейном не менее чем на 190 мест.

– Новость о строительстве у нас детского сада не может не радовать, – поделилась впечатлениями жительница Киселевичей молодая мама Анна Седова. – Наш сын уже вышел из детсадовского возраста, но мы с мужем уже подумываем и о втором ребенке, поэтому такое строительство очень кстати. И если честно, мы даже немного завидовали жителям 7-го микрорайона, где открылся новый суперсад, ведь его бассейн смогут посещать не только воспитанники, но и все жители микрозоны. Это здорово, что совсем скоро и у нас появится такая приятная возможность поддерживать здоровый образ жизни. Хотя и о нашем районе не могу сказать ничего плохого. Мы с мужем переехали сюда 7 лет назад и видели, как он развивался, застраивался, хорошел, приростал торговыми объектами. Наш район тихий, спокойный, семейный. Здесь нет крупных производственных предприятий, а из окон слышится детский смех. А какой здесь воздух... Дышится легко!

На самом деле Киселевичи считаются одним из самых экологически чистых районов города. Воздух здесь наполнен хвойными лесными ароматами, а дома утопают в зелени раскидис­тых деревьев. История же этого района насчитывает более 500 лет. А вот молодой 7-й микрорайон пока не может похвастаться такой густой растительностью, ведь построен он был совсем недавно и на пустыре. Поэтому важнейший пункт в плане его развития – озеленение.

– Молодые деревца в парке семейных деревьев в седьмом микрорайоне через несколько лет окрепнут и зашумят ветвями, даря прохожим тенистую прохладу. Но на этом мы не останавливаемся – парк будет развиваться, – отметила Яна Валерьевна. – Мы детально прорабатываем его концепцию. Туи, липы, грабы, клены – озеленение будет продолжаться в уже существующем стиле, планомерно и поэтапно. Планируется также организовать в парке зоны тихого и активного отдыха, спортивные площадки, возможно, скейт-парк. Конечно, продолжится и общее благоустройство территории: появятся малые архитектурные формы, скамейки, освещение, будут уложены дорожки. Интересных задумок еще много.

Важная часть развития города – торговые объекты. Буквально пару месяцев назад снесли главный долгострой Бобруйска – знаменитую «этажерку» на Минской, но уже стало известно, что по­явится на ее месте. Это будет многофункциональный торговый центр площадью около 7 тыс. кв. м, включающий зоны общественного питания, детских комплексов и торговые площади. Новый магазин, уже меньшей площади, построят на пересечении улиц Гагарина и Ульяновской, это будет объект торговой сети «Санта».

На углу Минской и Урицкого откроется новое кафе формата бургер драйв под торговой маркой Hesburger. Это финская сеть ресторанов быстрого питания. Работает не только в Финляндии, но и в Эстонии, Латвии, Литве, России, Германии, Украине, Болгарии и Беларуси – кафе уже обслуживают посетителей в Минске и Фаниполе. В заведениях этой сети подают бургеры, картофель фри, салаты, снеки, мороженое и напитки. Заказчиком строительства выступает минское ООО «БелБургер». Планируется, что в новом кафе будет порядка полсотни посадочных мест, заказы можно будет получать также прямо в автомобиль через специальное окошко драйв-ин.

Не оставят без внимания городские власти и исторический центр Бобруйска – улицу Социалистическую. При общем благоустройстве планируется применять единый стилистический подход в оформлении объектов этой улицы с целью реализации направлений генерального плана Бобруйска по модернизации существующей застройки ядра городского центра и размещению в ней объектов обслуживания на высоком ­архитектурно-художественном уровне. А вот при благоустройстве прилегающих территорий собственникам и арендаторам зданий и помещений будет рекомендовано использовать установку малых архитектурных форм: скамей, урн, цветочниц, велопарковок индивидуального образца в едином стилистическом ключе с использованием элементов ковки, литья, дерева, камня. При мощении прилегающей территории будут применять тротуарную плитку с улучшенными ­декоративно-художественными качествами, а при оборудовании парковочных мест, подъездов к объектам, дворовых территорий – использовать тротуарную плитку, а также экопарковки. Главная цель – сохранить тот самый неповторимый исторический колорит, который так любим бобруйчанами и привлекателен для туристов.

Хорошая новость появилась и для любителей прогулок на двухколесном транспорте: в Бобруйске проработаны маршруты велодвижения, появится сеть новых велодорожек, в ближайшее время – вдоль улицы Ленина.

Бобруйск не сразу строится – еще множество позитивных изменений ожидает родной город в будущем. Будем держать вас в курсе событий на страницах «БЖ».