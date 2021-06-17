Дети из Ленинской школы Бобруйского района вместе с БРСМ благоустроили объект «Переправа» в деревне Щатково

Разгорелись тяжелые кровопролитные сражения. Бой за мост стал завершающим этапом победоносной Бобруйской наступательной операции, которая предопределила дальнейший успех операции «Багратион». Моста, понятно, не осталось – его взорвали, чтобы противник не смог перейти через реку. Но напоминание о нем сохранилось: из воды до сих пор виднеются деревянные опоры переправы. В прошлом году ребята Ленинской школы обустроили на берегу стол и лавочку. В этот раз фронт работы другой – прибрать траву и мусор.

– У детей сейчас лагерь труда и отдыха «Монолит». Старшие классы – 8 и 10, у которых нет экзаменов, в нем с 7 июня. В основном работают на территории школы: занимаются клумбами, помогают нам наводить порядок. Решили поучаствовать в акции БРСМ и благоустроить памятное место нашего Сычковского сельсовета, – добавляет Галина Смирнова.

Старшеклассники быстро привели в порядок берег реки, а затем установили на камне памятную табличку-напоминание о боях за мост.