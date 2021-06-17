Дети из Ленинской школы Бобруйского района вместе с БРСМ благоустроили объект «Переправа» в деревне Щатково
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Это точка на карте Бобруйского района подарила настоящих героев, которые сражались за стратегический объект – мост, соединяющий два берега Березины. Взяв его, противнику удалось бы уйти. Но два ключевых дня – 28–29 июня 1944 года поставили точку в противостоянии. Здесь замкнулся «Бобруйский котел». Напоминание об этих событиях – величественный памятник воинам 356-й дивизии. 27 июня близ Щатково пройдет военно-патриотический слет «Бобруйский котел», в котором будут участвовать 30 военно-исторических клубов. Кульминацией станет реконструкция захвата и удержания переправы и плацдарма на западном берегу Березины. Чтобы подготовить место к инсценировке, сюда приехали старшеклассники Ленинской школы.
Сейчас проходит масштабная акция по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. В ее основе – наведение порядка и благоустройство мемориалов и памятников, напоминающих о трагедии Великой Отечественной войны. Один из них – в деревне Щатково.
– Это особенное место, – отмечает заместитель директора по воспитательной работе Ленинской школы Галина Смирнова. – Здесь замкнулся Бобруйский котел. Немцы, оказавшиеся в окружении, метались в поисках слабого места в нашей обороне. Перебраться на восточный берег реки они могли только через Щатковский мост. Эту переправу начали штурмовать.
Разгорелись тяжелые кровопролитные сражения. Бой за мост стал завершающим этапом победоносной Бобруйской наступательной операции, которая предопределила дальнейший успех операции «Багратион». Моста, понятно, не осталось – его взорвали, чтобы противник не смог перейти через реку. Но напоминание о нем сохранилось: из воды до сих пор виднеются деревянные опоры переправы. В прошлом году ребята Ленинской школы обустроили на берегу стол и лавочку. В этот раз фронт работы другой – прибрать траву и мусор.
– У детей сейчас лагерь труда и отдыха «Монолит». Старшие классы – 8 и 10, у которых нет экзаменов, в нем с 7 июня. В основном работают на территории школы: занимаются клумбами, помогают нам наводить порядок. Решили поучаствовать в акции БРСМ и благоустроить памятное место нашего Сычковского сельсовета, – добавляет Галина Смирнова.
Старшеклассники быстро привели в порядок берег реки, а затем установили на камне памятную табличку-напоминание о боях за мост.
К слову, бои на переправе у деревни Щатково – одни из ключевых событий освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. С 24 по 29 июня 1944 года войска правого крыла 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» провели Бобруйскую наступательную операцию «Бобруйский котел», чтобы окружить и уничтожить основные силы 9-й полевой немецкой армии.