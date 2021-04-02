Депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Беларуси "О массовых мероприятиях в Беларуси".

"Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности и защиту общественного порядка", - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. "При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий. Для организаторов массовых мероприятий, иных лиц вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, а также запрет на изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов, иных материалов до получения разрешения о проведении данного массового мероприятия", - отметил министр.

Запрещается освещение в средствах массовой информации, сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды.

"Законопроектом уточняется правовое положение лиц, присутствующих на массовом мероприятии в качестве журналистов средств массовой информации. На таких лиц распространяется требование по соблюдению общественного порядка наравне с организаторами и участниками массовых мероприятий. Устанавливается запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия, а также запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия", - подчеркнул Иван Кубраков.

Кроме того, на политические партии и общественные объединения возлагается ответственность за осуществление их членами от имени этих организаций публичных призывов к организации и проведению несанкционированных массовых мероприятий, изготовление и распространение в этих целях листовок, плакатов и других материалов.