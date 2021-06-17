Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".

Проект закона внесен в Палату представителей по поручению Президента Советом Министров 15 июня 2021 года. Документ разработан для совершенствования правового регулирования деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, в том числе с учетом правоприменительной практики, создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, в том числе с учетом нормативных предписаний декрета Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и повышения роли Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму.

Проектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация норм декрета Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Вносимыми изменениями в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" уточняются задачи Вооруженных Сил, полномочия, социально-правовые гарантии военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения.

Законопроектом предусматривается приведение понятийного аппарата закона "О чрезвычайном положении" в соответствие с законодательством. В частности, уточняются основания и порядок введения и отмены чрезвычайного положения с учетом современных угроз национальной безопасности Беларуси, скорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, с учетом современного законодательства и компетенции государственных органов. Уточняются силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля по реализации применяемых мер. Вводится дополнительный государственный орган, ответственный за координацию действий сил и средств при обеспечении режима чрезвычайного положения, а также его компетенции. Определяется место и роль государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки.

С учетом современных угроз национальной безопасности в законе "О военном положении" дополняются основания, условия и порядок введения военного положения.

Принятие проекта закона будет способствовать созданию дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышению эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, а также укреплению территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, гражданского мира и согласия в республике

"После внесения в Палату представителей законопроект был рассмотрен во всех постоянных комиссиях и в главном правовом управлении Секретариата Палаты представителей, а также, как окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей в первом чтении, направлялся Президенту. Замечаний и предложений концептуального характера по проекту Постоянная комиссия по национальной безопасности не получила. Имеющиеся замечания и предложения юридико-технического и редакционного характера будут рассмотрены при подготовке проекта ко второму чтению и, по мнению комиссии, не препятствуют принятию законопроекта в первом чтении в авторской редакции", - отметил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев.