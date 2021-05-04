Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведут приемы граждан посредством телефонной связи
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12 мая с 12.00 до 14.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 8 (0225) 76-52-61.
13 мая с 12.00 до 14.00 по тел. 8 (0225) 77-75-07 личный прием граждан в формате прямой телефонной линии проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая (Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79).
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