Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведут приемы граждан посредством телефонной связи

12 мая с 12.00 до 14.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 8 (0225) 76-52-61.

13 мая с 12.00 до 14.00 по тел. 8 (0225) 77-75-07 личный прием граждан в формате прямой телефонной линии проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая (Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79).