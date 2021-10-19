2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

2021-й - Год народного единстваАрмия

Депутат Палаты представителей Национального собрания провела встречу с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады

bobrlife.by 17 0

Депутат Палаты представителей Национального собрания провела встречу с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана ШУТОВА провела сегодня встречу с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады города Осиповичи.

После встречи депутат ознакомилась с жизнью и бытом воинской части. Посетила казарму, медицинский пункт, музей боевой славы и другие объекты.

Побеседовала с военнослужащими и гражданским персоналом, ответила на интересующие вопросы.

Светлана ШУТОВА вручила командиру воинской части гвардии полковнику Алексею РАТУШНОМУ благодарность за твердую гражданскую позицию, высокий профессионализм, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

В музее бригады, депутат сделала запись в книге почетных гостей.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »