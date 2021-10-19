Депутат Палаты представителей Национального собрания провела встречу с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана ШУТОВА провела сегодня встречу с военнослужащими 51 гвардейской артиллерийской бригады города Осиповичи.
После встречи депутат ознакомилась с жизнью и бытом воинской части. Посетила казарму, медицинский пункт, музей боевой славы и другие объекты.
Побеседовала с военнослужащими и гражданским персоналом, ответила на интересующие вопросы.
Светлана ШУТОВА вручила командиру воинской части гвардии полковнику Алексею РАТУШНОМУ благодарность за твердую гражданскую позицию, высокий профессионализм, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
В музее бригады, депутат сделала запись в книге почетных гостей.