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День работников физической культуры и спорта отметили в “Бобруйск-Арене”

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День работников физической культуры и спорта отметили в “Бобруйск-Арене”
Торжественное мероприятие, приуроченное наступающему Дню работников физической культуры и спорта, прошло в "Бобруйск-Арене".
Подробности в ближайшем номере "БЖ".

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