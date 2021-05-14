День работников физической культуры и спорта отметили в “Бобруйск-Арене”
69 0
0
Торжественное мероприятие, приуроченное наступающему Дню работников физической культуры и спорта, прошло в "Бобруйск-Арене".
Подробности в ближайшем номере "БЖ".
0
Читайте
также
также
-
День работников физической культуры и спорта отметили в “Бобруйск-Арене”
-
Возложения, шествие, парад: в Бобруйске торжественно отпраздновали День Победы
-
В школах Бобруйска прошли мероприятия в рамках проекта «ШАГ»
-
Красочным салютом завершилось празднование Дня Победы в Бобруйске
-
Вальс Победы. В Бобруйске прошел праздничный флешмоб
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости