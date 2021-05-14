День пионерской дружбы отпразднует БРПО 19 мая

Белорусская республиканская пионерская организация отпразднует 19 мая День пионерской дружбы, сообщила председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Символично, что мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику пионеру-герою Марату Казею. А самым ярким событием обещает стать двухдневный финал II Республиканского конкурса октябрятских групп "Суперзвездочка", который впервые стартовал в ноябре прошлого года и объединил около 10 тыс. октябрят. 7 команд со всей республики сразятся в творческих и интеллектуальных состязаниях за звание победителя", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, к празднованию Дня пионерской дружбы присоединятся все регионы страны. Так, в Могилевской области старт празднованию положит областная акция "Салют пионерскому пополнению". А все дружины региона объединит областная акция "Пионеры умеют дружить".