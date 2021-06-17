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Общество

День памяти и скорби. Бобруйск присоединится к общереспубликанской акции и почтит память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания

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День памяти и скорби. Бобруйск присоединится к общереспубликанской акции и почтит память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания

22 июня отмечается День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В 12.00 в храмах прозвучит колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лейтмотив мероприятия — остановиться, помолчать и почтить память погибших, вспомнив об их подвиге во имя жизни будущих поколений.

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