День памяти и скорби. Бобруйск присоединится к общереспубликанской акции и почтит память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания

22 июня отмечается День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В 12.00 в храмах прозвучит колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лейтмотив мероприятия — остановиться, помолчать и почтить память погибших, вспомнив об их подвиге во имя жизни будущих поколений.