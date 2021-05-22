День открытых дверей прошел в студии изобразительного искусства «Радуга»
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Фотографии: Виктор Чабан
В субботу, 22 мая, в общественном объединении «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусств «Радуга» прошел День открытых дверей.
Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.
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