День открытых дверей прошел в Бобруйском отделе Департамента охраны

День открытых дверей – это мероприятие, которые сотрудники Департамента охраны готовят с душой и подходят к их реализации с фантазией.
Учащиеся, студенты и их родители могут не только узнать всю актуальную и важную информацию о деятельности, но и окунуться в атмосферу службы охраны.
Для учащихся учреждения образования «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» состоялся День открытых дверей в Бобруйском отделе охраны.
На базе подразделения с особым гостеприимством для ребят организовали экскурсию и рассказали о задачах и функциях деятельности подразделений Департамента охраны, продемонстрировали ряд видеофильмов.
Познакомили с исторической экспозицией отдела охраны, подготовили показательное выступление милиционера-кинолога и выставку специальных средств сотрудников группы задержания.
Мероприятие, проведенное сотрудниками Бобруйского отдела охраны, оставило ребят под впечатлением, а многие из них уже изъявили желание связать свою дальнейшую служебную деятельность с Департаментом охраны.
По информации Бобруйского ОДО