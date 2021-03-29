День открытых дверей прошел в Бобруйском отделе Департамента охраны

День открытых дверей – это мероприятие, которые сотрудники Департамента охраны готовят с душой и подходят к их реализации с фантазией.

Учащиеся, студенты и их родители могут не только узнать всю актуальную и важную информацию о деятельности, но и окунуться в атмосферу службы охраны.

Для учащихся учреждения образования «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» состоялся День открытых дверей в Бобруйском отделе охраны.

На базе подразделения с особым гостеприимством для ребят организовали экскурсию и рассказали о задачах и функциях деятельности подразделений Департамента охраны, продемонстрировали ряд видеофильмов.

Познакомили с исторической экспозицией отдела охраны, подготовили показательное выступление милиционера-кинолога и выставку специальных средств сотрудников группы задержания.

Мероприятие, проведенное сотрудниками Бобруйского отдела охраны, оставило ребят под впечатлением, а многие из них уже изъявили желание связать свою дальнейшую служебную деятельность с Департаментом охраны.

По информации Бобруйского ОДО