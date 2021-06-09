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Общество

День открытых дверей пройдет в Бобруйском лесхозе

mogilevnews 59 0

День открытых дверей пройдет в Бобруйском лесхозе

В Бобруйском лесхозе состоится день открытых дверей. Пройдет он 18 июня в административном здании лесхоза с 14.00 до 16.00.

Главные специалисты лесхоза расскажут о причинах вырубки тех или иных насаждений, сроках проведения лесовосстановительных работ, дадут разъяснения по иным проблемным вопросам.

Предварительная запись по телефону 8 (0225) 76-09-09.

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