День открытых дверей пройдет в Бобруйском лесхозе
mogilevnews 59 0
В Бобруйском лесхозе состоится день открытых дверей. Пройдет он 18 июня в административном здании лесхоза с 14.00 до 16.00.
Главные специалисты лесхоза расскажут о причинах вырубки тех или иных насаждений, сроках проведения лесовосстановительных работ, дадут разъяснения по иным проблемным вопросам.
Предварительная запись по телефону 8 (0225) 76-09-09.
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