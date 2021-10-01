День открытых дверей пройдет в Академии Министерства внутренних дел

9 октября 2021 года Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь проводит День открытых дверей для выпускников общеобразовательных учреждений образования 2022 года.

Начало мероприятия в 10 часов по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, д.6.