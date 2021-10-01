День открытых дверей пройдет в Академии Министерства внутренних дел
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Автор текста: Группа информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома
9 октября 2021 года Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь проводит День открытых дверей для выпускников общеобразовательных учреждений образования 2022 года.
Начало мероприятия в 10 часов по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, д.6.
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