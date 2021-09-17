День народного единства отметили в Бобруйске

17 сентября вся страна и Бобруйск в частности впервые в истории Беларуси отметили День народного единства. Концерт «Единство! Развитие! Независимость!», посвященный новому государственному празднику, состоялся во Дворце искусств.

Перед мероприятием гости торжества могли познакомиться с новинками «Бабушкиной крынки», «Красного пищевика», «Бобруйского мясокомбината», «Славянки», «Бобруйсктрикотажа», «БЗТДиА», «Бобруйского завода биотехнологий», а «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» угощал всех вкуснейшей кашей из цельнозерновой овсяной крупы с тушенкой.

В холле второго этажа были представлены выставки работ выпускников бобруйских детских школ искусств; изделий из дерева народного клуба любителей декоративно-прикладного искусства «Натхненне»; белорусских кукол и плетения из бумажной лозы педагогов и ребят из Центра «Росквит»; фрагмент культурно-образовательной программы краеведческого музея; мастер-класс по вытинанке и многое другое.

Содержательным, интересным и, как всегда, талантливым получился праздничный концерт, на котором присутствовали почетные гости, прозвучали видеопоздравления от известных бобруйчан и представителей городов-побратимов, многие горожане удостоились почетных наград.

Все подробности в ближайшем номере «БЖ».