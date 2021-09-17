Студнев: “Наша сплоченность, единство целей и планов, упорство и созидательная энергия позволяют нам эффективно развиваться и двигаться только вперёд”

Сегодня во Дворце искусств города Бобруйска проходит праздничный концерт «Единство! Развитие! Независимость!», посвященный Дню народного единства.

С приветственным словом выступил председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев.

Знаковый день в истории

Этот праздник приурочен героическим событиям 1939-го, когда красная армия начала знаменитый освободительный поход на западные земли Беларуси и Украины, в результате которого, нашей стране были возвращены ее западные регионы. Александр Студнев подчеркнул:

— Это историческое событие. Белорусский народ не раз доказывал свою силу и способность к объединению. Нравственные идеалы многих поколений наших соотечественников обеспечили прочную государственность, свободу и независимость нашей страны. Мы должны быть достойны своей великой истории и хранить память о тех, кто верой и правдой служил своему Отечеству, и помнить, что судьба всей страны напрямую зависит от каждого из нас.

Председатель Бобруйского горисполкома также отметил:

— С каждым годом наш город Бобруйск становится все привлекательнее и удобнее для жизни: открываются новые социальные объекты, строятся дороги, ведется масштабная работа по модернизации промышленных предприятий, укреплению реального сектора экономики, создаются условия для развития предпринимательства. И все у нас получается, потому что мы делаем это сообща. Убежден, что только наша сплоченность, единство целей и планов, упорство и созидательная энергия позволяют нам эффективно развиваться и двигаться только вперед. Подтверждение тому наши олимпийцы: Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская, Игорь Бокий, которые завоевали семь медалей на Олимпийских играх в Токио.

Слова поздравления

«Дорогие Бобруйчане! Оставайтесь патриотами своей Родины, любите страну, в которой вы живете. Крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия. Никогда не покидайте наш общий дом - Республику Беларусь. С праздником! С Днем народного единства!», — сказал Александр Викторович.

Подготовил Виктор ЧАБАН.