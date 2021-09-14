День народного единства 17 сентября подчеркивает незыблемость и самодостаточность белорусской нации (видео)

В Беларуси учрежден государственный праздник День народного единства. Соответствующий Указ № 206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня.

Документ вносит изменения в Указ № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.