День города-2021: что интересного состоится в Бобруйске?

Завяжем новые дружеские отношения. 25 июня председатель Бобруйского горисполкома примет официальные делегации городов-побратимов и партнеров города на Березине. Также в этот день будет подписан протокол о намерениях по развитию дружеских отношений между Бобруйском и израильским городом Ноф-ха-Галиль. Ноф-ха-Галиль – центр промышленности, торговли и услуг для многих окрестных населенных пунктов. Промышленность занимает центральное место в структуре экономики города. Ноф-ха-Галиль считается городом спортивным, открывающим большие возможности для здорового образа жизни. На высоком уровне развита здесь и культурная жизнь. В городе часто проводятся различные фестивали и конкурсы международного масштаба.

Откроются социально-значимые объекты. 26 июня в 10.30 состоится торжественная церемония открытия дороги по проспекту Строителей (на участке от улицы Шинной до улицы Ленина). В этот же день в 11.00 красную ленточку перережут и у входа в новый физкультурно-оздоровительный комплекс в самом молодом 7 микрорайоне (на пересечении улицы Сикорского и проспекта Строителей).

«Запрашаем смачна есцi». Который год подряд во время празднования Дня города проводится полюбившаяся бобруйчанами благотворительная акция «Запрашаем смачна есцi», во время которой предприятия города угощают всех желающих необычными блюдами, соревнуясь, кто из них готовит вкуснее. В этом году акция пройдет 26 июня, а ряды со вкусностями традиционно разместятся на улице М.Горького. Полакомиться можно будет с 13.00 до 16.00. Успейте все попробовать!

Насыщенная концертная программа. Главные культурные события развернутся на площади Ленина. 26 июня весь день бобруйчан и гостей города ожидают зрелищные концерты, песенные и танцевальные выступления, развлекательные программы. Яркие творческие номера и праздничную атмосферу подарят зрителям и слушателям художественные коллективы из города-побратима Наро-Фоминска: выступление состоится с 13.00 до 14.00. Будут звучать со сцены и любимые хиты в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры», концерт пройдет с 19.00 до 23.00. Также в развлекательной программе в этот день: «Самые сладкие хиты лета» в хит-параде диджеев, неоновая вечеринка, фестиваль огня и света, и еще много незабываемых событий! Прекрасным завершением культурно насыщенного дня станет праздничный салют (23.00).

И это далеко не все сюрпризы, которые ожидают бобруйчан и гостей города в праздничные дни. Следите за обновлениями на нашем сайте – не пропустите самое интересное!