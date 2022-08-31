Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы. Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое.

Блогеры восприняли идею с энтузиазмом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой начался конкурс лучших блогов Best of Blogs. В нем могут принимать участие как традиционные текстовые блоги, так и аудио- и видеоподкасты на одном из 14 конкурсных языков: арабском, бенгальском, китайском, немецком, английском, французском, голландском, персидском, португальском, русском, испанском, индонезийском, украинском, турецком и хинди.

На сегодняшний день блогосфера — и российская, и общемировая — это самая быстрорастущая часть Интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год.

В мире на начало 2021 года насчитывалось 7,9 миллиардов человек и более 600 миллионов блогов в Интернете, то есть примерно один блог на каждые 13 человек. Каждый месяц публикуется более 850 миллионов новых постов в блогах, то есть 10 миллиардов постов в год.

Согласно статистическим данным, больше всего блогеров находится в США — почти треть от общего количества представителей данной «профессии» во всем мире. По гендерному признаку практически поровну женщин и мужчин-блогеров, с небольшим перевесом в сторону прекрасного пола. Больше половины блогеров — это люди в возрасте от 21 до 35 лет. А молодые люди до 20 лет составляют 20,2% от общего количества блогеров в мире.

Кстати, не стоит путать День блога и Международный день блогера, который с 2004 года отмечают 14 июня. Этот праздник считается символом дружеских отношений между пользователями LiveJournal из разных стран. 14 июня каждый блогер может опубликовать у себя на странице сообщение о солидарности с другими авторами интернет-дневников.

По материалам calend.ru.