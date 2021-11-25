День благодарения отмечают в США

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране, рассказывает calend.ru.

День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму.

Пуритане привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году — он предложил отмечать его ежегодно 26 ноября. В 1864 году по окончании Гражданской войны уже Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября каждого года Днем благодарения, а в 1941 году Конгрессом США был принят билль, законодательно утвердивший эту дату празднования.

С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все желающие могут класть свои пожертвования, в том числе продукты. В газетах публикуют объявления примерно такого содержания: «Если Вы пожертвуете $1.90 — Вы сможете подарить горячий обед бездомному или бедному соотечественнику. Пожертвовав $19, Вы поможете накормить 10 человек...» и т.д. В канун праздника благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.

Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.

Третий атрибут праздника — парады (в большинстве своем костюмированные в одеждах 17 века и костюмах индейцев) и веселье.