День белорусской письменности (белор. Дня беларускага пісьменства) является национальным праздником в Республике и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.

Концепция праздника предусматривает показ нерушимого единства белорусского печатного слова с историей белорусского народа, его тесной связи со славянскими истоками, а также осмысление исторического пути письменности и печати в Беларуси.

Именно в книгах, в «прыгожым пiсьменстве», в словах поэтов и мыслителей отражаются история народа, его славные дела. Белорусам есть чем гордиться — белорусская письменность имеет многовековые традиции. Просветители белорусского народа — фигуры европейского масштаба.

Это и Франциск Скорина, фреска с изображением которого украшает стену Падуанского университета рядом с портретами других гигантов Возрождения; это и Кирилл Туровский, столпник и проповедник, оставивший нам поэтичное «Слово о премудрости». Известны также Евфросиния Полоцкая, подвижница, которая предпочла мед небесной мудрости золоту княжеской славы, и Симеон Полоцкий, чье творчество ученые считают не только одним из истоков белорусской литературы, но и началом русского стихосложения и театра.

Традиционно праздник проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Впервые, в 1994 году, праздник проходил в древнем городе Полоцке. Затем столицами праздника стали такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Заславль, Щучин, Рогачев.

В 2017 году столицей праздника, приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания, вновь стал древний Полоцк – родной город белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины. Юбилейный ХХV День белорусской письменности прошел в 2018 году на Брестчине – в Иваново. В 2019 году День белорусской письменности принимал город Слоним Гродненской области – один из самых древних на белорусских землях, старинный центр культурной и духовной жизни, а в 2020 году праздник прошел в Белыничах Могилевской области. Столицей Дня белорусской письменности в 2021 году стал город Копыль Минской области, а в 2022-м эту эстафету принял город Добруш Гомельской области.

Ежегодно в праздничных мероприятиях Дня белорусской письменности принимают участие высшие должностные лица Республики Беларусь, руководители министерств, деятели литературы, культуры, науки, искусства, журналисты, представители посольств, аккредитованных в Республике Беларусь, зарубежные делегации.

По материалам calend.ru.