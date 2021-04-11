Бобруйчане посетили с экскурсией Красный берег
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В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей бобруйчане и представители БРСМ посетили с экскурсией Красный берег, где расположен мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной Войны (1941-1945)». Цель поездки – узнать больше об истории мемориального комплекса и о событиях Великой отечественной войны.
– Я впервые посещаю этот мемориальный комплекс. Хочется проникнуться духом того времени, узнать больше об узниках, о событиях войны. Это очень интересно и познавательно, – поделился Вадим Шило, студент аграрно-экономического колледжа.
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