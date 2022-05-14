Делегация БИСИ посетила ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»

С рабочим визитом в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» 14 мая побывала делегация Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).

Генеральный директор «Бобруйскагромаша» Виктор Филатов рассказал гостям о показателях развития предприятия, рынках сбыта, инвестициях, проектах и новых разработках выпускаемой техники. Его заместитель Дмитрий Гречихо познакомил с идеологической работой в коллективе, участием в общественной жизни предприятия и города.

Часть делегатов отправилась на экскурсию по производству, остальные приняли участие в круглом столе. Руководство и аналитики БИСИ подготовили для сотрудников «Бобруйскагромаша» презентации об информационных и программных продуктах, которые используются в их работе, о проведенных социологических исследованиях. Специалистам предприятия показали механизм работы онлайн-анкетирования в действии.

– Как аналитическая структура мы изучаем различные субъекты хозяйствования. Особенно те, которые по доходящей до нас информации являются успешными либо быстроразвивающимися. Для нас это интересно, и «Бобруйскагромаш» – уже не первое предприятие, которое мы посетили. Мы занимаемся поиском и анализом формулы успеха, которая может быть масштабирована и применена для других субъектов хозяйствования нашей страны. Причем это касается не экономики, а именно настроения, идеологии, системы управления, инноваций, работы с коллективом, мотиваций, то есть тех «тонких материй», которые не показать простыми цифрами, – рассказал директор БИСИ Олег Макаров и поделился мнением об увиденном на «Бобруйскагромаше». – Действительно впечатляют скорость и масштаб развития такого крупного предприятия, видно, что здесь созданы комфортные условия труда для сотрудников, поэтому отзывы самые положительные.

Маргарита Бушуева

