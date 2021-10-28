Давление извне: криз не миновал. Ровно 22 года назад Александр Лукашенко выступил в Госдуме Российской Федерации

Два десятилетия пролетели, и жизнь подтвердила правоту слов лидера Республики Беларусь. Не зря ведь говорят: все познается в сравнении.

То был еще не апогей

Выступая перед депутатами Госдумы, Александр Лукашенко еще в 1999 году отмечал:

«…И вот сегодня, когда мы находимся в двух шагах от реального объединения белорусов и россиян в единое государство, именно сегодня, именно с этой трибуны я вынужден сказать: дикий прессинг превысил все мыслимые и немыслимые рамки. Давление в тотальной антибелорусской информационной войне как на белорусов, так и россиян достигло своего апогея. «С кем вы объединяетесь?» – кричит антибелорусское лобби. И отдельные российские средства массовой информации услужливо подсовывают вашему народу целую галерею визуальных и печатных пропагандистских так называемых картинок тоталитарной, дикой, недоразвитой, недозревшей Беларуси – коммунистического заповедника, республики-нахлебницы. Но ведь цинизму тоже есть предел!»

И как провидчески прав был Александр Григорьевич, когда торопил коллег из братской страны:

«…Мы не можем, не имеем права растягивать процесс неопределенности на годы или десятилетия. Моя позиция однозначна: и как Председатель Высшего Совета нашего Союза, и как Президент страны, как гражданин наконец я буду прилагать все усилия, чтобы реализовать волю белорусского и российского народов жить вместе. Россиянам постоянно вкладывается в уши тезис: Лукашенко, мол, разыг­рывает российскую карту в собственных политических интересах, спит и видит некую шапку Мономаха, и якобы исключительно поэтому ему нужен договор. Не хочу даже говорить о том, насколько подобное провокационное высказывание оскорбляет меня чисто по-человечески. В очередной раз подчеркиваю с этой высокой трибуны: Союзное государство формируется не ради удовлетворения амбициозных целей политиков, а для улучшения жизни и соблюдения интересов десятков и десятков миллионов прос­тых людей, наших с вами людей.

…Сегодня мы не видим того, что происходит на границе Белоруссии и России, мы не видим тех огромных легионов, станций слежения, разведки. Мы не видим, чем пичкают только что вступившую в НАТО Польшу и другие государства, что прибирается к рукам Прибалтика, что сегодня Украина, фактически руководство, скажем так, Украины оторвано от нас и проводит неизвестно какую политику».

О «диктатуре»

А разве не чистую правду говорил лидер белорусской нации два десятилетия назад, рассуждая о вброшенной и надуманной проблеме:

«…Беларусь является одной из немногих республик бывшего Союза, где удалось сохранить интернациональный сос­тав своего общества. У нас никогда не было и нет межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Нет у нас войны между белорусами и поляками, русскими и евреями. Неужели это плохо? Или это тоже проявление диктатуры?

…Рейтинг Президента Беларуси на сегодняшний день, по оценкам и наших, и ненаших, и американцев, составляет 60 процентов. Если бы он не был таким, у нас бы в Минске побоища не устраивали, со мной и с народом Беларуси разобрались бы другим путем. Но не получается: есть человек, который способен сказать и сделать, извините за нескромность. Поэтому надо другие пути, надо сломать, надо облить грязью, надо оболгать. Но они опять же забыли, что это абсолютно неэффективный метод. Надо искать другие. И они ищут».

Об экономике

И в важнейшей сфере не покривил душой, был честен Александр ­Лукашенко:

«…Спасая свою экономику, мы вынуждены были пойти на другие рынки: в Европу, Индию, Китай, Вьетнам, государства Ближнего и Дальнего Востока, Арабские Эмираты. Буквально за один год, заметьте, на 30 процентов мы увеличили экспорт в страны дальнего зарубежья, переориентировав свою экономику. Мы, что ли, виноваты в этом? Нет, не мы. Мы вынуждены были так действовать.

…Если бы белорусская экономика была такой неконкурентоспособной, как любят ее характеризовать некоторые российские экономические авторитеты, разве приняли бы нас там, на жестком торгово-­экономическом поле, с нашими товарами? Соответствующие аналитики в России ударились в крик: вот видите, Беларусь отказалась от России, сменила внешнеполитический вектор! Думаю, не стоит объяснять этим господам, что такое экономическая целесообразность. Здесь не та ситуация. Лишь напомню: несмот­ря на многовекторность нашей внешней экономической политики, по-прежнему 60 процентов экспорта белорусских товаров приходится на великую Россию. Приблизительно на такую же сумму Беларусь покупает продукции и у вас, у россиян».

Велика Россия, а отступать некуда

В глобально-стратегическом отношении Президент нашего государства не погрешил против истины, подтвер­жденной временем:

«…Заявляю со всей ответственностью, уважаемые друзья: Россия, великая Россия и ее народ были, есть и будут нашими стратегическими партнерами!

Это наша принципиальная, неизменная позиция. Поймите, с чисто человеческих позиций что такое Лукашенко, с чем он ассоциируется? С Союзом Беларуси и России. Так неужели я самоубийца, неужели я кому-то как политик отдам эту инициативу, похоронив себя как политика?! Ну что за глупость?!

Ну неужели нельзя сесть и подумать над простыми вещами: что, у Лукашенко нет другого выхода, он не может вспять повернуть страну и пойти на Запад? Как многие недавно выли после нашего, Геннадий Николаевич (Селезнев, председатель Госдумы РФ – ред.), совещания в Минске, когда я говорил, что мы вынуждены сегодня нормальные отношения устанавливать на Западе! Потому что чем ближе мы к России, тем больше мы получаем пинков. Чем ближе мы к вам на расстоянии протянутой руки, мы подаем вам руку (я цитирую сам себя, когда вам об этом говорю), а нам бросают в эту руку камень. Ну как же так?!».

Мы не нахлебники

И разве не актуальны и сегодня слова, сказанные два с лишним десятилетия назад:

«…когда российским премьером был Виктор Степанович Черномырдин, я сказал, что Российская Федерация сегодня должна Белоруссии один миллиард, ежегодно должна один миллиард долларов. Черномырдин возмутился: «Будем считать!» Посчитали, и он мне говорит на очередной встрече: «Александр Григорьевич, не миллиард мы вам должны, а девятьсот двадцать миллионов». Я говорю: «Хорошо, девятьсот». Девятьсот ежегодно.

Вы можете спросить: за что? Я вам перечислю так, навскидку, специально не готовил и не брал эти расчеты.

Есть таможня, вещь очень дорогая. Что, у вас таможня есть за Москвой, под Смоленском? Мы ее убрали и перенесли эту нагрузку на ту, советскую, границу, которая сегодня закрыта и на замке, там, в районе Немана и Буга, вы ее знаете. Таможня стоит недешево.

Пограничная охрана: Прибалтика (Литва, Латвия) и та граница, которую мы когда-­то защищали, больше двух тысяч километров. Это что, дешево стоит? Сегодня это недешево стоит. Пусть хоть один поднимется и скажет, что мы, белорусы, охраняем там границы и интересы России хуже, чем вы где-то с Казахстаном, Закавказьем, Китаем, Украиной и так далее.

…Дальше противовоздушная оборона. Назовите хоть один кусок вашего воздушного пространства (в данном случае речь идет о пространстве от Киева до Риги), которое контролируют белорусские средства ПВО, назовите хоть один кусок (специалисты здесь есть, я вижу), который охранялся бы так, как в направлении Белоруссии.

…Но и вы, пожалуйста, не упрекайте меня и белорусский народ в том, что, мол, нахлебники, жируют, живут на наше и сколько же, мол, будет это объединение, сколько будет для России стоить этот Союз. Плюс три миллиарда ежегодно – вот сколько это будет для России стоить!»

«…Скажу вам откровенно: мы на своей территории, для нашего населения огромной территории, прокормим свои десять миллионов человек. Мы уже убедились в том, что мы это сделаем. Да, мы не будем богатыми, может, пока не будем богатыми, но мы проживем. Но сколько же будем выживать – жить уже надо нормально!

И мы хотим нормально жить вместе с вами».