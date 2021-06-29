«Дань памяти». В Бобруйске прошел концерт, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
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Фотографии: Виктор Чабан
Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.
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