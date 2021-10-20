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Дайвер нашел на дне моря меч времен крестовых походов

ОНТ 90 0

Дайвер нашел на дне моря меч времен крестовых походов

Житель Израиля Шломи Кацин отправился поплавать с аквалангом и обнаружил на дне моря 900-летний меч времен крестовых походов. Об этом рассказывает Metro.

Кацин занимался дайвингом вблизи Хайфы утром 16 октября. Шломи заметил несколько артефактов в песке. Мужчина нашел керамику и каменные якоря, но самой любопытной находкой стал меч длиной порядка 130 сантиметров.

В Управлении древностей Израиля заявили, что меч сохранился в отличном состоянии, даже несмотря на то, что артефакт полностью покрыт домиками морских желудей и раковинами. Установлено, что оружию около 900 лет. Скорее всего, меч принадлежал крестоносцу.

Эксперты считают, меч обнаружили только сейчас из-за «сдвига песка» после шторма.

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