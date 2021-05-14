Дачные опасности! Советы МЧС

Дачный сезон прекрасен: хорошая возможность с пользой для всей семьи провести летний период за городом в тишине и на свежем воздухе. Не стоит при этом забывать, что и на отдыхе вы, взрослые, в ответе за безопасность своих детей!

ОТРАВЛЕНИЯ

Зачастую причинами отравления становятся небрежно хранящиеся лекарственные вещества, бытовая химия, различные химические вещества. На дачах они к тому же изрядно залеживаются, их вредность удваивается. Большую опасность на дачах представляют еще и удобрения. Упаковка, как правило, яркая и привлекательная. А что еще нужно для любопытства ребенка.

Храните подобные вещества подальше от детей и не допускайте, чтобы ребенок с ними играл.

ЛЮКИ, ЯМЫ, КОЛОДЦЫ

Для ребёнка падение в люк канализационного колодца может закончиться летальным исходом. Помимо возможного смертельного удара по голове падающей крышкой, ребёнок может утонуть или задохнуться. Подземные коммуникации не проветриваются вообще, что приводит к накоплению в них разного рода тяжёлых газов, например, пропана, сероводорода или углекислого газа.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют за взрослыми, имитируя их действия. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Родители, прячьте от ребенка спички и зажигалки. Научите ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара. Следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения. И НИКОГДА не оставляйте малолетних детей без присмотра!