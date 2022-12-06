Церемония зажжения огней на главной елке области состоится 15 декабря
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Церемония зажжения огней на главной елке области, которая традиционно разместится на площади Ленина в Могилеве, состоится 15 декабря, сообщили в горисполкоме.
На мероприятии будет дан старт акции «Наши дети». Также могилевчан и гостей города ожидает новогодний мюзикл «Тайны Могучего Льва» и яркие выступления лучших творческих коллективов города.
Завершится мероприятие праздничным флешмобом #Ёлочка_поём_вместе. Хедлайнеры — Тео и Ольга Рыжикова.
Начало — 16:00.
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