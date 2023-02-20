Церемония посвящения в учащиеся профильного класса прошла в школе №28

18 февраля в школе №28 города Бобруйска прошла торжественная церемония посвящения в учащиеся профильного класса пожарно-спасательного направления.

В торжественной обстановке были вручены удостоверения учащимся профильного класса, дипломы победителям II и III этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, грамоты учащимся за активную гражданскую позицию и значительный личный вклад в организацию и проведение общественно значимых мероприятий, благодарности родителям.

С напутственными словами к юным спасателям и отличникам учебы обратились начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица, заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Гавронский, директор учреждения Людмила Матюшонок, председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Виноградов, председатель организации воинов-интернационалистов Республики Афганистан Сергей Языков, участник первой Чеченской войны Валентин Суботин, первый секретарь Первомайского районного комитета общественного объединения «Белоруссий республиканский союз молодежи» Анастасия Роскач, протоиерей храма Сретения господня Иоанн Каляда.

Гости мероприятия пожелали учащимся уверенно идти к своей цели и стать настоящими патриотами и защитниками своей страны.