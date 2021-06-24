ЦТ по математике: в Бобруйске нарушений не отмечается

В Беларуси централизованное тестирование по математике проходит в течение двух дней (23 и 24 июня), чтобы разместить всех желающих в аудитории, соблюдая дистанцию при рассадке, как того требует эпидемиологическая обстановка.

В Бобруйске в пункте проведения ЦТ №309, который расположен на базе аграрно-экономического колледжа, сегодня проходят испытания по математике 206 абитуриентов.

– Наша задача – обеспечить проведение централизованного тестирования, начиная с проверки документов при входе в корпус. Затем планомерная работа в аудиториях до завершающего момента: сдачи тестов, сбора пакетов и отправки их в Республиканский институт контроля знаний, – рассказала о работе ответственный секретарь организационной комиссии Ольга Глекова. – В аудиториях открыты окна для проветривания и созданы все условия, чтобы ребятам было комфортно писать централизованное тестирование. Абитуриенты почти не обращались за медицинской помощью, несмотря на жару. В этом году все дисциплинированные, замечаний нет.

По информации председателя Бобруйского межрайонного комитета государственного контроля и заместителя председателя областной комиссии по контролю за вступительной кампанией Алексея Федорова, всего в Бобруйске на ЦТ зарегистрировано более 3 тысяч абитуриентов, которые будут сдавать более 7 тысяч тестов по разным учебным предметам.

– Основная функция комиссии – контроль за соблюдением законодательства при организации и проведении централизованного тестирования и в целом вступительной кампании. Также мы следим за предоставлением равных прав и возможностей абитуриентам. В текущем году в нашем регионе нарушений практически не отмечается, бывают лишь мелкие замечания и недочеты, которые сразу устраняются в ходе проведения тестирования, – отметил Алексей Федоров. – На сегодня уже настолько отработана вся система ЦТ, что серьезных сбоев не наблюдается.