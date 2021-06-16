ЦТ-2021 начинается 16 июня с белорусского языка

С 16 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты сдают белорусский язык.

Напомним, далее по графику:

18 и 19 июня - русский язык,

21 июня - обществоведение,

23 и 24 июня - математика,

26 июня - биология,

28 июня - иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),

30 июня - химия,

2 июля - физика,

4 июля - история Беларуси,

6 июля - география,

8 июля - всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля - по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля - по остальным предметам.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни - 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования".