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Общество

ЦТ-2021 начинается 16 июня с белорусского языка

mogilevnews 81 0

ЦТ-2021 начинается 16 июня с белорусского языка

С 16 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты сдают белорусский язык.

Напомним, далее по графику:
18 и 19 июня - русский язык,
21 июня - обществоведение,
23 и 24 июня - математика,
26 июня - биология,
28 июня - иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),
30 июня - химия,
2 июля - физика,
4 июля - история Беларуси,
6 июля - география,
8 июля - всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля - по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля - по остальным предметам.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни - 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования".

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