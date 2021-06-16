ЦТ-2021 начинается 16 июня с белорусского языка

С 16 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование. Сегодня абитуриенты сдают белорусский язык.
Напомним, далее по графику:
18 и 19 июня - русский язык,
21 июня - обществоведение,
23 и 24 июня - математика,
26 июня - биология,
28 июня - иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),
30 июня - химия,
2 июля - физика,
4 июля - история Беларуси,
6 июля - география,
8 июля - всемирная история (новейшее время).
Резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля - по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля - по остальным предметам.
Время начала ЦТ в основные и резервные дни - 11.00.
База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы "Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования".