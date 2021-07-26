COVID-19 снижает уровень интеллекта – ученые

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что у переболевших коронавирусной инфекцией снижается уровень интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Lancet, сообщает RT. В исследовании приняли участие 81,3 тысячи человек, они сдавали различные тесты, в том числе те, которые измеряют когнитивные функции человека.

Выяснилось, что у большинства переболевших коронавирусной инфекцией (в том числе в легкой форме) проблемы с выполнением заданий возникали чаще, чем у тех, кто не болел COVID-19. Отмечается, что наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих аргументации и планирования. Кроме того, выяснилось, что серьезность когнитивных нарушений была в том числе связана со степенью тяжести заболевания.

Также британские ученые зафиксировали новую категорию людей, которые всё чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает Daily Mail, речь идёт о людях в возрасте примерно 40 лет, которые решили не вакцинироваться от коронавируса. Согласно исследованию, некоторые из погибших от COVID-19 в данной категории были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.

Также эксперты добавили, что вакцинация значительно снижает смертность от вируса, однако риск для 70-летнего человека все равно в 32 раза выше, чем для 35-летнего.

Напомним, в Могилевской области продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Записаться на прививку можно в учреждении здравоохранения по месту жительства.