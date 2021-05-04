Cлет юных спасателей-пожарных прошел в Бобруйске

Финал городского слета юных спасателей-пожарных Прошел в Бобрусйке в пожарной аварийно-спасательной части № 1 пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина». Как сообщили в МЧС, к финалу были допущены 8 команд от учреждений образования города и района.

- После торжественного открытия слета уровень строевой подготовки ребята демонстрировали в конкурсе «Смотр строя и песни». Знания и умения в области медицины показали в конкурсе «Оказание первой помощи». Самым интересным для всех стал конкурс «Боевое развертывание». От каждой команды принимали участие 5 человек. Участникам необходимо было быстро надеть боевую одежду спасателей-пожарных, собрать рукавную линию, подключиться к насосу автоцистерны и залить мишени водой, - отметили в МЧС.

По итогам всех конкурсов слета третье место завоевала команда Воротынской средней школы Бобруйского района. Второе место – команда СШ №28. Первое место по итогам всех конкурсов завоевала команда СШ №27.