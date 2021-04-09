«Чтобы помнили»: БРСМ провел открытый диалог в преддверии Международного дня памяти освобождения узников фашистских концлагерей
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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«Чтобы помнили»: БРСМ провел открытый диалог в преддверии Международного дня памяти освобождения узников фашистских концлагерей
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