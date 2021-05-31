Чтобы не было беды: детский электротравматизм

Анализ обстоятельств произошедших случаев показывает, что основными причинами электротравматизма и несчастных случаев с детьми является шалость и отсутствия контроля за действием детей со стороны взрослых, личная неосторожность и отсутствие должного представления об опасности электрического тока. Недостаточная осведомленность школьников об опасности действия электрического тока и не соблюдения элементарных требований электробезопасности в быту, особенно с приходом каникул, когда у детей и школьников появляется больше свободного времени. Но когда отдых не организован, а время бесконтрольно используется, то иногда дети совершают необдуманные поступки, в частности, по отношению к электрическому току. Все мы прекрасно знаем – электрический ток опасен тем, что не видим, не слышен и не имеет цвета и запаха. Но воздействует на человека внезапно. При этом повреждает ткани на всем пути своего прохождения через тело человека. Но особенно электрический ток опасен для детей и подростков, так как они по своим физическим данным более чувствительны к его воздействию. Опасность обнаруживается слишком поздно, когда предотвратить поражение электрическим током практически невозможно.

Во избежание электротравматизма необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила электробезопасности:

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выполнять требования плакатов: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьет!», «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена»;

- не влезать на опоры линий электропередачи;

- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных жилых домов и других строений, так как в них могут находиться электрощиты или участки электропроводки под напряжением;

- не открывать и не влезать в распределительные шкафы и электрощиты, так как они находятся под напряжением;

- не забрасывать на линии электропередачи различные предметы и провода;

- во избежание попадания под шаговое напряжение не приближаться на расстояние менее 8-ми метров к оборванным проводам лежащим на земле.

Большую опасность представляют провода воздушных линий и ответвления от них к постройкам, расположенные рядом с кроной деревьев. Запрещаются различные игры около трансформаторных подстанций и под проводами воздушных линий электропередач;

- запрещается осуществлять ловлю рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередач.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзор по Могилевской области Алексей Бородич