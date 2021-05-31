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Чтобы не было беды: детский электротравматизм

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Чтобы не было беды: детский электротравматизм

Анализ обстоятельств произошедших случаев показывает, что основными причинами электротравматизма и несчастных случаев с детьми является шалость и отсутствия контроля за действием детей со стороны взрослых, личная неосторожность и  отсутствие должного представления об опасности электрического тока. Недостаточная  осведомленность школьников об опасности действия электрического тока и не соблюдения элементарных требований электробезопасности в быту, особенно с  приходом каникул, когда у детей и школьников появляется больше свободного времени. Но когда отдых не организован, а время бесконтрольно используется, то иногда дети совершают необдуманные поступки, в частности, по отношению  к электрическому  току.  Все  мы  прекрасно  знаем  –  электрический  ток опасен тем, что не видим, не слышен и не имеет цвета и запаха. Но воздействует  на  человека  внезапно.  При  этом  повреждает  ткани  на  всем  пути своего прохождения через тело человека. Но особенно электрический ток опасен для детей и подростков, так как они по своим физическим данным более  чувствительны к его воздействию. Опасность обнаруживается слишком поздно, когда предотвратить поражение электрическим током практически невозможно.

Во избежание электротравматизма необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила электробезопасности:

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выполнять требования плакатов: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьет!», «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена»;

- не влезать на  опоры линий электропередачи;

- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных жилых домов и других строений, так как  в них могут находиться электрощиты или участки электропроводки под напряжением;

- не открывать и не влезать в  распределительные шкафы и электрощиты,  так как  они находятся под напряжением;

- не забрасывать на линии электропередачи  различные  предметы и провода;

- во избежание попадания под шаговое напряжение не приближаться на расстояние менее 8-ми метров к оборванным проводам лежащим на земле.

Большую опасность представляют провода воздушных линий и ответвления от них к постройкам, расположенные рядом с  кроной деревьев. Запрещаются различные игры около трансформаторных подстанций и под проводами воздушных линий электропередач;

- запрещается осуществлять ловлю рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередач.

 

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзор по Могилевской области  Алексей Бородич

 

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