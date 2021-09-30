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Что посмотреть в кино с 30 сентября по 6 октября

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Что посмотреть в кино с 30 сентября по 6 октября

Кинотеатр  «ТОВАРИЩ»         Работает в формате 3D

«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США  16+

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 14.40 17.10 19.00 21.00

«ДЖИМ ПУГОВКА И ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» 2D –семейный, фантастика, комедия, Германия  6+         С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 12.30 15.00

«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 18.30 «ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция   0+

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 11.40 (суб.вскр) 13.15

«КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ» 2D –  триллер, ужасы США

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 21.15

«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 2D – боевик, триллер, драма, США
С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 16.30

                                   Кинотеатр «МИР»    

«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 2D –драма, спорт, Россия   12+

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 16.00

«ДЕМОНИК» 2D –ужасы, Канада 16+

С 30 сентября  по 6 октября 2021  Сеансы:  21.00

«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+

С 30 сентября  по 6 октября 2021 Сеансы: 18.00

«ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция   0+

С 30 сентября  по 6 октября 2021  Сеансы:  14.00

«ФИКСИКИНО.БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2D – анимация, семейный, Россия 0+

С 30 сентября  по 6 октября 2021    Сеансы: 13.0

В репертуаре возможны изменения.  

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