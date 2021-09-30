Что посмотреть в кино с 30 сентября по 6 октября

Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ВЕНОМ 2» 2D –триллер, фантастика, экшн, США 16+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 14.40 17.10 19.00 21.00
«ДЖИМ ПУГОВКА И ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» 2D –семейный, фантастика, комедия, Германия 6+ С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 12.30 15.00
«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 18.30 «ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция 0+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 11.40 (суб.вскр) 13.15
«КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ» 2D – триллер, ужасы США
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 21.15
«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 2D – боевик, триллер, драма, США
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 16.30
Кинотеатр «МИР»
«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 2D –драма, спорт, Россия 12+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 16.00
«ДЕМОНИК» 2D –ужасы, Канада 16+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 21.00
«ДЮНА» 2D –фантастика, драма, приключения, США 12+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 18.00
«ЛИТЛ ГРОМ» 2D –анимация, Бельгия, Франция 0+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 14.00
«ФИКСИКИНО.БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2D – анимация, семейный, Россия 0+
С 30 сентября по 6 октября 2021 Сеансы: 13.0
В репертуаре возможны изменения.