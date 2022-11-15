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Что посмотреть в кино с 17 по 23 ноября

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Что посмотреть в кино с 17 по 23 ноября

 Кинотеатр «ТОВАРИЩ»                                             

«ПОКЕРФЕЙС» 2D триллер, США 16+ Сеансы: 15.30; 21.00

«ВОЛШЕБНИКИ» 2D фантастика, семейный, Россия 6+ Сеансы: 15.00; 17.30

«ПОШУМИМ!» 2D криминал, комедия, США 16+ Сеансы: 17.00; 19.30

«ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ» 2D ужасы, триллер, США 16+ Сеансы: 13.30; 21.10

«СЛОН» 2D драма, триллер, Россия 16+ Сеанс: 19.00

«ЯРКО В КИНО. ВЫПУСК 1 «ЯРКИЕ ПРЕМЬЕРЫ»» 2D мультфильм, Россия, 0+ Сеанс: 12.00

«ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ»2D анимация, Россия 6+ Сеанс: 13.00

 

Кинотеатр «МИР»       

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 2D мультфильм, Россия, 6+ Сеансы: 13.00;15.00

«ЛЮБОВНИКИ» 2D комедия, Россия 18+ Сеансы: 17.00; 19.00

«СТРИМЕРЫ» 2D хоррор, комедия, США  16+ Сеанс: 21.00                       

В репертуаре возможны изменения.  

 

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