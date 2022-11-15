Что посмотреть в кино с 17 по 23 ноября
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Кинотеатр «ТОВАРИЩ»
«ПОКЕРФЕЙС» 2D триллер, США 16+ Сеансы: 15.30; 21.00
«ВОЛШЕБНИКИ» 2D фантастика, семейный, Россия 6+ Сеансы: 15.00; 17.30
«ПОШУМИМ!» 2D криминал, комедия, США 16+ Сеансы: 17.00; 19.30
«ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ» 2D ужасы, триллер, США 16+ Сеансы: 13.30; 21.10
«СЛОН» 2D драма, триллер, Россия 16+ Сеанс: 19.00
«ЯРКО В КИНО. ВЫПУСК 1 «ЯРКИЕ ПРЕМЬЕРЫ»» 2D мультфильм, Россия, 0+ Сеанс: 12.00
«ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ»2D анимация, Россия 6+ Сеанс: 13.00
Кинотеатр «МИР»
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 2D мультфильм, Россия, 6+ Сеансы: 13.00;15.00
«ЛЮБОВНИКИ» 2D комедия, Россия 18+ Сеансы: 17.00; 19.00
«СТРИМЕРЫ» 2D хоррор, комедия, США 16+ Сеанс: 21.00
В репертуаре возможны изменения.
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