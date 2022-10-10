Что показывают в кино с 13 по 19 октября
43 0
Кинотеатр «ТОВАРИЩ»
«АМАЙА. ДИТЯ ВАМПИРА» 2D мистика, Франция, Испания 16+ Сеанс: 21.00
«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 2D драма, Россия 16+ Сеансы: 13.45 18.20
«АПОКАЛИПСИС. ДОРОГА МЕРТВЕЦОВ» 2D боевик, ужасы, Австралия 16+ Сеансы:16.40 21.15
«ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН» 2D триллер, Испания, Германия 18+ Сеанс: 17.00
«ДВА ХВОСТА» 2D анимация, Россия 6+ Сеанс: 12.00
«ЛАВСТОРИ» 2D комедия, мелодрама, Россия 16+ Сеанс: 19.00
«ИВАН СЕМЁНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» семейный, комедия, Россия 6+
Сеансы: 13.00 15.00
Кинотеатр «МИР»
«БАРРАКУДА» 2D триллер, США 18+ Сеанс: 13.00 21.00
«ЭРА ВЫЖИВАНИЯ» 2D приключения, фантастика, Франция 16+
Сеансы:15.00 19.00
«ЭКСПРЕСС» 2D драма, комедия, Россия 16+ Сеанс: 17.00
В репертуаре возможны изменения.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В «Бобруйск-Арене» пройдет турнир по хоккею «Бобренок» среди команд 2014 года рождения
-
Что показывают в кинотеатрах города
-
Футболисты «Белшины» 15 октября встретятся с ФК «Неман» (Гродно)
-
Что показывают в кино с 13 по 19 октября
-
В Бобруйске показали гастрольный спектакль Калужского театра юного зрителя «Иван Царевич и Серый волк»