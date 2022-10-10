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Что показывают в кино с 13 по 19 октября

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Что показывают в кино с 13 по 19 октября

 Кинотеатр «ТОВАРИЩ»

«АМАЙА. ДИТЯ ВАМПИРА» 2D мистика, Франция, Испания  16+  Сеанс: 21.00
«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 2D драма, Россия    16+  Сеансы: 13.45  18.20
«АПОКАЛИПСИС. ДОРОГА МЕРТВЕЦОВ» 2D боевик, ужасы, Австралия 16+               Сеансы:16.40  21.15
«ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН» 2D триллер, Испания, Германия  18+   Сеанс: 17.00
«ДВА ХВОСТА» 2D анимация, Россия 6+   Сеанс: 12.00
«ЛАВСТОРИ» 2D комедия, мелодрама, Россия 16+ Сеанс: 19.00
«ИВАН СЕМЁНОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» семейный, комедия, Россия  6+
Сеансы: 13.00 15.00

Кинотеатр «МИР»

«БАРРАКУДА» 2D триллер, США 18+      Сеанс: 13.00 21.00
«ЭРА ВЫЖИВАНИЯ» 2D приключения, фантастика, Франция  16+
Сеансы:15.00 19.00
«ЭКСПРЕСС» 2D драма, комедия, Россия 16+      Сеанс: 17.00

 В репертуаре возможны изменения.  

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