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Что почитать в свежем номере «БЖ»? Анонс выпуска

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Что почитать в свежем номере «БЖ»? Анонс выпуска

Куда поступать? Где в нашем городе можно получить престижные рабочие специальности: в обзоре – Бобруйский государственный технологический колледж.

«Тазиковый» режим. Когда и где ожидается плановое отключение горячей воды?

Поэзию – в массы! Как проходил в Бобруйске II межрегиональный литературный фестиваль «Звучание русского стиха»

Голубое топливо. Особенности и нюансы использования газа для отопления жилых домов – в беседе с главным инженером филиала ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз» Владимиром Абакумовым.

Чудо-самовар блестит боками. Чем удивит уникальная выставка «Тульский самовар. От древности до современности», работающая в Бобруйском художественном музее?

Рижский бальзам не получился. Как Польша превратила мирный договор в фальсификат.

Маленькая помощь лучше большого сочувствия. Как можно помочь приюту для бездомных животных БООЗЖ «Добродетель»?

Паек военный скромный. Как питались бойцы в начале Великой Отечественной войны.

Отличник по жизни. Обратный отсчет биографии генерала Валерия Борового в авторской рубрике Александра Казака «История успеха из клуба «Кіраўнік»

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