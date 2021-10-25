Что нужно сделать организациям и ИП для маркировки остатков обуви, шин, товаров легкой промышленности

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь для плательщиков, осуществляющих оборот обуви, шин и товаров лёгкой промышленности разъяснило следующее.

В соответствии с перечнем товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, определенным в приложении 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 № 1030 (далее – перечень), с 01.11.2021 вводится маркировка средствами идентификации обуви, с 01.12.2021 – шин и покрышек пневматических резиновых новых, с 01.03.2022 – отдельных товаров легкой промышленности. При этом маркировке средствами идентификации подлежат также остатки товаров, имеющиеся на дату введения маркировки у субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами.

В этой связи обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 № 17 (далее – постановление № 17), в целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров до даты введения маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации и в порядке, установленном Инструкцией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации, утвержденной постановлением № 17, приобрести средства идентификации.

В целях предоставления субъектам хозяйствования возможности заблаговременного приобретения кодов маркировки (средств идентификации) РУП «Издательство «Белбланкавыд» выдача кодов маркировки (средств идентификации) белорусского образца для маркировки остатков товаров будет обеспечена:

для обуви – с 15.10.2021;

для шин – с 01.11.2021;

для товаров легкой промышленности – с 01.02.2022.

Одновременно обращаем внимание, что товары, в том числе их остатки, признаются маркированными, если на них или их упаковку в установленном Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом порядке нанесены средства идентификации и достоверные сведения о таких товарах, нанесенных на них или их упаковку средствах идентификации содержатся в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки).

Учитывая изложенное, после нанесения средств идентификации на остатки обуви, шин и товаров легкой промышленности субъектам хозяйствования необходимо внести сведения, установленные постановлением № 17, в систему маркировки.

Техническая возможность внесения субъектами хозяйствования сведений в систему маркировки об остатках товаров будет предоставлена с дат введения маркировки товаров:

для обуви – с 01.11.2021;

для шин – с 01.12.2021;

для товаров легкой промышленности – с 01.03.2022.

Согласно информации Министерства финансов Республики Беларусь для субъектов хозяйствования РУП «Издательство «Белбланкавыд» заранее будет предоставлена тестовая зона для обучения и проведения необходимых подготовительных мероприятий. Для маркировки остатков обуви тестовая зона будет предоставлена с 01.10.2021, о чем субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в системе маркировки, будут проинформированы РУП «Издательство «Белбланкавыд» дополнительно.

Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при осуществлении маркировки остатков товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (СИ остатки (приложение)

Пресс-центр инспекции

МНС Республики Беларусь

по Могилевской области

тел. 29 40 61